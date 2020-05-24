TLC ekranlarında yayınlanan Evliliğe 90 Gün (90 Days Fiance) programındaki Mürsel Mistanoğlu ve Anna sosyal medyada gündem oldu. İkili arasında yaşanan diyalogların ardından izleyiciler Mürsel Mistanoğlu ve Anna kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mürsel ve Anna kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MÜRSEL MİSTANOĞLU VE ANNA KİMDİR?

ABD'li Anna ve Mürsel Mistanoğlu'nun hikayesi ekranlarda dikkat çekti. Sosyal medyada çok konuşulan Evliliğe 90 Gün programında Mürsel dikkat çeken isimlerden birisi. takvim.com.tr 38 yaşındaki Mürsel, Türkiye'den Anna'yı tanımak için ABD'ye gitti.