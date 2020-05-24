TLC ekranlarında yayınlanan Evliliğe 90 Gün (90 Days Fiance) programındaki Mürsel Mistanoğlu ve Anna sosyal medyada gündem oldu. İkili arasında yaşanan diyalogların ardından izleyiciler Mürsel Mistanoğlu ve Anna kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mürsel ve Anna kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
MÜRSEL MİSTANOĞLU VE ANNA KİMDİR?
ABD'li Anna ve Mürsel Mistanoğlu'nun hikayesi ekranlarda dikkat çekti. Sosyal medyada çok konuşulan Evliliğe 90 Gün programında Mürsel dikkat çeken isimlerden birisi. takvim.com.tr 38 yaşındaki Mürsel, Türkiye'den Anna'yı tanımak için ABD'ye gitti.
MÜRSEL MİSTANOĞLU NERELİ?
Mürsel Eğer evlenmeye karar vermezse ülkeden ayrılarak geri dönecek. Mürsel'in Antalya Kepezli olduğu internette yer alan bilgiler arasında yer alıyor.
İKİLİ NASIL TANIŞTI?
Antalyalı olan Mürsel ve ABD'li Anna Facebook üzerinden tanıştı. takvim.com.tr ABD'de yaşayan Anna'nın 3 çocuğu var. Aynı zamanda Mürsel İngilizce bilmiyor ve 90 günlük süre zarfında ikili evlenmeye karar vermezse Mürsel ülkeden ayrılacak.