DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı