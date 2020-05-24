Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde hafif şiddette zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Sabah saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeyinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin yükseklerinde (1500 m. ve üzeri rakım) yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yükseklerinde (1500 m. ve üzeri rakım) yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Ş.Urfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.