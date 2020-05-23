Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.05.2020 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2020 16:25
    ABONE OL

    Günün en korkunç haberi! Anne ve babasını katletti

    'da 44 yaşındaki R.A. isimli şahıs, tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ve kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayarak öldürdü.

    Günün en korkunç haberi! Anne ve babasını katletti

    'da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

    Olay, dün akşam meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A., iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

    Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

    1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

    Haberler Yaşam Günün en korkunç haberi! Anne ve babasını katletti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri