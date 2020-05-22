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    • 22.05.2020 09:51
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    Midyat'da operasyonu: 5 kilogram esrar ele geçirildi!

    'in Midyat ilçesinde yapılan istihbari operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda takip edilen Z.D. isimli şahsın aracında 5 kilo 60 gram esrar bulundu. Jandarma ekipleri şüpheli Z.D.'yi gözaltına aldı.

    5 kilogram esrar ele geçirildi
    'de operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

    Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokağı'nda şüpheli Z.D'ye ait 06 AEZ 449 plakalı araçtaki aramada 5 kilo 60 gram esrar bulundu.

    Z.D. gözaltına alındı, uyuşturucu incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

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