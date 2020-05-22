HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Karadeniz bölge geneli ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.