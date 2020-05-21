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    • Yaşam
    • 21.05.2020 15:50
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    • 21.05.2020 15:54
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    da paylaşımıyla tepki çeken yakalandı!

    'da sokağa çıkma kısıtlamasından sonra M.C. isimli şahıs hesabından arabayla drift yaptığı "yasaktan sonra biz" başlıklı videoyu paylaşınca kullanılar tarafından büyük tepki görmüştü. Bunun üzerine ekipler sürücü M.C.'yi yakalayarak, ehliyetine 60 gün el koydu. Trafikten men edilen sürücüye 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

    Paylaşımıyla tepki çeken maganda yakalandı!

    Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle drift yaparak arkadaşına görüntü çektiren sürücü M.C. yakalandı. Ehliyetine 60 gün el konuşan M.C.'nin aracı da 60 gün süre ile trafikten men edildi. M.C.'ye 6 bin 141 TL de para cezası kesildi.

    'da "yasaktan sonra biz" başlığıyla o anlara ilişkin görüntü paylaşan M.C.'ye "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Sürücü M.C.'nin ehliyetine de 'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

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