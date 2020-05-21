Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle drift yaparak arkadaşına görüntü çektiren sürücü M.C. yakalandı. Ehliyetine 60 gün el konuşan M.C.'nin aracı da 60 gün süre ile trafikten men edildi. M.C.'ye 6 bin 141 TL de para cezası kesildi.

İstanbul'da "yasaktan sonra biz" başlığıyla o anlara ilişkin görüntü paylaşan M.C.'ye "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Sürücü M.C.'nin ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.