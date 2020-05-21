



Prof. Dr. Gökoğlu, olta balıkçılarına ellerini balığın ağız kısmına yaklaştırmamaları gerektiği uyarısı yaptı. Balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürebilir. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse, karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli" diye konuştu.