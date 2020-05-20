Muğla'da, Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35), 12 Mayıs'ta sabah antrenmanı için Mendos Dağı'na çıktı. Ancak iki gün geçmesine rağmen kendisinden haber alınamadı.
AFAD ve AKUT, bölgede kurtarma çalışması başlattı. Aramanın 7'nci gününde ise sporcunun sırt çantasına ve tırmanış eşofmanına ulaşıldı.
30 YILDIR SPOR YAPIYOR
Evladından gelecek iyi haberi bekleyen Anne Füsun Tanrıkulu, "Oğlumun başına doğada herhangi bir zarar geleceğine ve can kaybı olacağına inanmıyorum. Kendisi daha önce de kamplara gidiyordu. Bölgeyi keşfetmek amacıyla arkadaşlarıyla tırmanışa giden bir çocuktu. Fikret'in geçmişi başarılarla doludur. Beş yaşından bu yana sporla iç içedir. Sabah evde hazırlandıktan sonra çıktı, kamptan sonra döneceğini söyledi. İki gün kendimiz dağda aradıktan sonra kayıp ihbarında bulunduk" diye konuştu.
Gözü yaşlı kadın, cep telefonundan oğlunun eşyalarına uzun uzun baktı.