30 YILDIR SPOR YAPIYOR

Evladından gelecek iyi haberi bekleyen Anne Füsun Tanrıkulu, "Oğlumun başına doğada herhangi bir zarar geleceğine ve can kaybı olacağına inanmıyorum. Kendisi daha önce de kamplara gidiyordu. Bölgeyi keşfetmek amacıyla arkadaşlarıyla tırmanışa giden bir çocuktu. Fikret'in geçmişi başarılarla doludur. Beş yaşından bu yana sporla iç içedir. Sabah evde hazırlandıktan sonra çıktı, kamptan sonra döneceğini söyledi. İki gün kendimiz dağda aradıktan sonra kayıp ihbarında bulunduk" diye konuştu.



Gözü yaşlı kadın, cep telefonundan oğlunun eşyalarına uzun uzun baktı.