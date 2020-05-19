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    • 19.05.2020 15:26
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    • 19.05.2020 15:26
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    ! nasıl yapılır? yapılışı!

    arama motorlarında sorgulanıyor. nasıl yapılır? yapılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir gecesinin idrak edileceği bu mübarek gecede, evlerinde kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar kandil simidi tarifini araştırıyor. Haberimizden evde kandil simidi tarifini öğrenebilirsiniz. İşte, kandil simidi tarifi!

    Kandil simidi tarifi! Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi yapılışı!

    Evde kandil simidi tarifi! Kandil simidi yapılışı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Mübarek Kadir gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak ediliyor. Evde olan vatandaşlar da bir gelenek halini alan kandil simidinin yapılışını öğrenmek istiyor. Haberimizden evde kandil simidi tarifini öğrenebilir ve kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

    EVDE KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

    KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

    125 gram margarin
    2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
    1 çay bardağı sıvı yağ
    2 yemek kaşığı sirke
    1 yemek kaşığı mahlep
    1 yemek kaşığı toz şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 paket kabartma tozu
    3-4 su bardağı kadar un

    KANDİL SİMİDİ ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

    2 yumurta akı
    Susam ya da çörek otu

    KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

    Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

    Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.
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