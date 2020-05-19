Kandil simidi tarifi! Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi yapılışı!

Evde kandil simidi tarifi! Kandil simidi yapılışı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Mübarek Kadir gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak ediliyor. Evde olan vatandaşlar da bir gelenek halini alan kandil simidinin yapılışını öğrenmek istiyor. Haberimizden evde kandil simidi tarifini öğrenebilir ve kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

EVDE KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-4 su bardağı kadar un