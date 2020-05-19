Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira! Öyle bir özelliği var ki...





ALTERNATİF TIPTA DA KULLANILIYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeğin Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında dağılış gösteren tıbbi bir bitki türü olduğunu söyledi.

Yunan mitolojisinde "ayı gülünün", "tanrıların doktoru" olarak nitelendirildiğini dile getiren Erişmiş, şöyle konuştu: "Alternatif tıp içerisinde kullanılan bir bitki olan 'ayı gülü', ülsere, spazma, çay olarak da kullanıldığında da öksürüğe faydası var. Afyonkarahisar'da belli bir bölgede olduğu için bu türün korunması gerekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de bu bitkinin koparılması ve biyokaçakçılıkta kullanılması durumunda 73 bin 747 lira cezai işlem uyguluyor."