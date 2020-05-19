"790 YILLIK MİNAREDEN SAVRULAN ÇİNİLERİ DE BULUNDU"

Çalışmalar sırasında yapılan kazılarda ise hangi döneme ait olduğu henüz bilinmeyen 40 yeni mezar bulundu. Minarenin avlusunda daha önce park ve devasa ağaçlar olduğunu söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yivli Minare'deki çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kazılara medrese kapısını ortaya çıkarmak için başladık. Çalışmalara devam ettiğimiz sırada 40 yeni mezar ortaya çıktı ve bu mezarları mezarlığa naklettik. Aynı zamanda 790 yıllık minareden savrulan çinileri de bulundu. Çalışmaların ardından bölgeyi arkeopark gibi düzenleyip ziyarete açacağız" dedi.