Küle dönen lokantadan Kur'an-ı Kerim yanmadan çıkarıldı





KURAN-I KERİM KÜLE DÖNEN LOKANTADAN YANMADAN ÇIKARTILDI

Çıkan yangında lokanta küle dönerken içeride yer alan bir Kuran-ı Kerim'in sayfaları ayrıldı fakat yanmadı. Çevresinin yandığı ancak tamamının yanmadığı görülen Kuran-ı Kerim'i itfaiye eri araca bıraktı. Diğer taraftan küle dönen lokantadan çıkartılan üç mutfak tipi tüpte güvenli bölgeye alındı. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



LOKANTADA ÇIKAN YANGINDA FACİA UCUZ ATLATILDI

Organize Sanayi Bölgesinin tam girişindeki lokantada çıkan yangında yürekler ağza geldi. İçeride ve çevresinde kimsenin olmayışı facianın önüne geçerken lokantaya yakın noktada yer alan dev lojistik depolarına da alevlerin sıçramaması itfaiye ekiplerinin zamanında ve doğru müdahalede bulunduğunu gözler önüne serdi.