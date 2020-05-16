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    • Yaşam
    • 16.05.2020 Gazete
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    Tehlike apartmanı! Avcılar'da 5 katlı bina cm yana yattı

    'da yanındaki binanın üzerine doğru santimetre kadar eğilen , geçen sene tahliye edilip mühürlenmişti. Binanın tehlike yarattığını ve yıkılması gerektiğini söyleyen , "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Yıkılmasını istiyoruz" dedi.

    Tehlike apartmanı
    İstanbul Avcılar'da yanındaki binanın üzerine doğru santimetre kadar eğilen , geçen sene tahliye edilip mühürlenmişti.



    Binanın tehlike yarattığını ve yıkılması gerektiğini söyleyen , "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Yıkılmasını istiyoruz" dedi.

    Haberler Yaşam Tehlike apartmanı! Avcılar'da 5 katlı bina 25-30 cm yana yattı
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