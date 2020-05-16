İstanbul Avcılar'da yanındaki binanın üzerine doğru 25-30 santimetre kadar eğilen Bahar Apartmanı, geçen sene tahliye edilip mühürlenmişti.
Binanın tehlike yarattığını ve yıkılması gerektiğini söyleyen Zeynep Engin, "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Yıkılmasını istiyoruz" dedi.
Binanın tehlike yarattığını ve yıkılması gerektiğini söyleyen Zeynep Engin, "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Yıkılmasını istiyoruz" dedi.