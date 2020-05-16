İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak: