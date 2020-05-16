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    • 16.05.2020 09:40
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    • 16.05.2020 09:48
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    | Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek!

    Meteorolojiden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, ülke bu hafta sonu üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkıyor ve Akdeniz'de 39-40 derece civarında seyrediyor. Uzmanlar yaşlıları ve kronik hastalıkları olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarıyor. Peki , ve 'de hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR
    Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak:

    ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık.

    İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

    İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık.

    KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.

    MANİSA: 40, Az bulutlu ve açık.

    MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık.

    ADANA: 39, Az bulutlu ve açık.

    ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık.

    HATAY: 40, Az bulutlu ve açık.

    ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

    KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

    KASTAMONU: 30, Az bulutlu ve açık.

    SAMSUN: 31, Az bulutlu ve açık.

    TRABZON: 31, Az bulutlu ve açık.

    ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık.

    KARS: 24, Az bulutlu ve açık.

    MALATYA: 35, Az bulutlu ve açık.

    VAN: 23, Az bulutlu ve açık.

    DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

    MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık.

    ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.
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