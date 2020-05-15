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    • 15.05.2020 15:51
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    • 15.05.2020 15:51
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    üretildi! Bu simit Diyabete ve tansiyona iyi geliyor!

    'de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. tarafından geliştirilen " misk" ürününü kullanarak "mor " üretimine başladı. ve Biyoteknoloji Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamüllerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini açıkladı. Fırıncı Çin ise Edirne'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtirken, talebe göre mor simit üretimini artırmayı planladıklarını da söyledi.

    Edirneli fırıncıdan mor simit üretimi!

    'de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. tarafından geliştirilen " misk" ürününü kullanarak "mor " üretti.Fırıncı Çin'in iş yerini ziyaret eden ve pişirdiği mor simitlerden tadan ve Biyoteknoloji Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamüllerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.

    DİYABETİ ÖNLÜYOR, TANSİYONA İYİ GELİYOR

    "Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini pigmentleri kullanılarak elde edilen antioksidan özelliği yüksek bir biyobileşen olduğunu anlatan Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Uzun süre kullanıldığında hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.

    Kara, mor simit üretilmesinin, birçok yararı bulunan bu bileşenin daha çok kişiye ulaşması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

    Mor simidin günlük atıştırmaya çok uygun olduğunu ve "mor misk" bileşeninden yapılan ürünlerin yaygınlaşmasının sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayan Kara, vatandaşlara bu simitten ikram etti.

    Fırıncı Çin ise Edirne'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, talebe göre mor simit üretimini artırmayı planladıklarını kaydetti.

    Haberler Yaşam Mor simit üretildi! Bu simit Diyabete ve tansiyona iyi geliyor!
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