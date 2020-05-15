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    • Yaşam
    • 15.05.2020 14:12
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    • 15.05.2020 14:12
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    | den İstanbul'a son dakika uyarısı! Rekor seviyeye ulaşacak!

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteorolojiden açıklanan verilere göre İstanbul'da bu hafta sonu sıcaklıklar rekor seviyede artacak. 30 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklarla ilgili uyarı yapılırken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği açıklandı.

    İstanbul için kritik uyarı! Rekor seviyeye ulaşacak!

    Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak.

    Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

    Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak.

    Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

    Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

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