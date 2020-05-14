Boşanmak isteyen eşine işkence eden koca ile ağabeyi tutuklandı! Talihsiz kadının tedavisi sürüyor...

Boşanmak istediği eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı. Olay önceki gün İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Eşi Ceylan Yıldırım'ı zorla araca bindirip Beykoz ormanlarında bir işyerinde işkence eden Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım tutuklandı. 5 şüpheliden 3'ü serbest kaldı.
Genç kadın "Serbest kalanlardan Dilek, beni saçımdan tutup aracın içine çekti. Yine serbest kalan Sait, benim işkence görmemi bir köşeye çekilip izledi. Hiçbir şey yapmadı. Onlar serbest kalmayı hak etmiyor. Ben ölmek istemiyorum. Bir anneye bunu yapanlar nasıl serbest kalır" diyerek isyan etti.
TANINMAZ HALE GELDİ
Saatlerce işkence gören genç kadın, tanınmaz hale geldi.
Ersin Yıldırım
YUNUS EMRE KAVAK
Genç kadın "Serbest kalanlardan Dilek, beni saçımdan tutup aracın içine çekti. Yine serbest kalan Sait, benim işkence görmemi bir köşeye çekilip izledi. Hiçbir şey yapmadı. Onlar serbest kalmayı hak etmiyor. Ben ölmek istemiyorum. Bir anneye bunu yapanlar nasıl serbest kalır" diyerek isyan etti.
TANINMAZ HALE GELDİ
Saatlerce işkence gören genç kadın, tanınmaz hale geldi.
Ersin Yıldırım
YUNUS EMRE KAVAK