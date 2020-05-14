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    • Yaşam
    • 14.05.2020 Gazete
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    Boşanmak isteyen eşine işkence eden koca ile ağabeyi tutuklandı! Talihsiz kadının tedavisi sürüyor...

    Boşanmak istediği eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı. Olay önceki gün 'de yaşandı. 'ı zorla araca bindirip Beykoz ormanlarında bir işyerinde işkence eden ve ağabeyi tutuklandı. 5 şüpheliden 3'ü serbest kaldı. Talihsiz kadının tedavisi sürüyor.

    Kabus bitti!
    Boşanmak istediği eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı. Olay önceki gün 'de yaşandı. Eşi Ceylan Yıldırım'ı zorla araca bindirip Beykoz ormanlarında bir işyerinde işkence eden Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım tutuklandı. 5 şüpheliden 3'ü serbest kaldı.

    Genç kadın "Serbest kalanlardan Dilek, beni saçımdan tutup aracın içine çekti. Yine serbest kalan Sait, benim işkence görmemi bir köşeye çekilip izledi. Hiçbir şey yapmadı. Onlar serbest kalmayı hak etmiyor. Ben ölmek istemiyorum. Bir anneye bunu yapanlar nasıl serbest kalır" diyerek isyan etti.



    TANINMAZ HALE GELDİ
    Saatlerce işkence gören genç kadın, tanınmaz hale geldi.


    Ersin Yıldırım

    YUNUS EMRE KAVAK

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