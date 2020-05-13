Çanakkale Ayvacık'taki Yeşilyurt Köyü, Her yıl 200 bin turist ağırlıyor. Köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor. Ancak köy sakinleri bu durumdan rahatsız oluyor. Yoğunluğu azaltmak için gelin çekimlerinden 150, mezuniyet çekimlerinden ise 200 lira alınıyor.
Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Fotoğrafçılara makbuz da kesiliyor.
Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Fotoğrafçılara makbuz da kesiliyor.