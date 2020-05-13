Suç yuvasında çifte ticaret

İstanbul Bağcılar'da hem uyuşturucu madde hem de yasa dışı silah ticareti yapılan bir adrese operasyon yapıldı. Suç yuvasında çok sayıda silah ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı Hasan T. tutuklandı.
EMİR SOMER
500 YILLIK İNCİL
Edirne'de bir otomobil arandı. 3 kişi, 500 yıllık el yazması iki İncil ile yakalandı.
SOPALI PİDE!
Üsküdar'da fırıncılar pide yüzünden taşlı-sopalı çatıştı. 3 kişi yaralandı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA
Zonguldak Cambazlı, esrarengiz çığlıklarla yankılandı. Kimse uyuyamadı. Sesin kaynağı baykuş çıktı.
EMİR SOMER
500 YILLIK İNCİL
Edirne'de bir otomobil arandı. 3 kişi, 500 yıllık el yazması iki İncil ile yakalandı.
SOPALI PİDE!
Üsküdar'da fırıncılar pide yüzünden taşlı-sopalı çatıştı. 3 kişi yaralandı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA
Zonguldak Cambazlı, esrarengiz çığlıklarla yankılandı. Kimse uyuyamadı. Sesin kaynağı baykuş çıktı.