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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    yuvasında çifte ticaret

    'da hem hem de yasa dışı silah ticareti yapılan bir adrese operasyon yapıldı. yuvasında çok sayıda silah ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı Hasan T. tutuklandı.

    Suç yuvasında çifte ticaret
    İstanbul 'da hem hem de yasa dışı silah ticareti yapılan bir adrese operasyon yapıldı. yuvasında çok sayıda silah ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı Hasan T. tutuklandı.

    EMİR SOMER

    500 YILLIK İNCİL
    Edirne'de bir otomobil arandı. 3 kişi, 500 yıllık el yazması iki İncil ile yakalandı.

    SOPALI PİDE!
    Üsküdar'da fırıncılar pide yüzünden taşlı-sopalı çatıştı. 3 kişi yaralandı.

    ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA
    Zonguldak Cambazlı, esrarengiz çığlıklarla yankılandı. Kimse uyuyamadı. Sesin kaynağı baykuş çıktı.
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