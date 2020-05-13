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    • 14.05.2020 06:45
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    • 14.05.2020 06:47
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    uyardı: O bölgelerde hava sıcaklığı artacak | 14 Mayıs

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerimizde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

    TOKAT °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 18°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık
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