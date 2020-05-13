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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    Melis artık cennetinde

    'de (26), çağın vebası e yakalandı. hastalığı yenen annesinin mücadelesini örnek aldı. Ancak tüm savaşına rağmen kurtarılamadı.

    Melis artık cennetinde
    İzmir'de yaşayan (26), geçen yıl e yakalandı. Daha önce çağın vebasını yenen annesi Ayşen Talay'ı örnek aldı. hastalıkla savaşmaya başladı. Ancak önceki gün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


    Ayşen Talay

    Acılı annenin vedası ise herkesi ağlattı: Melis artık cennetinde. Evlat acısı çok derin bir acıymış. Rabbim kimseye vermesin.



    CEYHAN TORLAK
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