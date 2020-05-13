İzmir'de yaşayan Melis Talay (26), geçen yıl kansere yakalandı. Daha önce çağın vebasını yenen annesi Ayşen Talay'ı örnek aldı. Amansız hastalıkla savaşmaya başladı. Ancak önceki gün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ayşen Talay
Acılı annenin vedası ise herkesi ağlattı: Melis artık cennetinde. Evlat acısı çok derin bir acıymış. Rabbim kimseye vermesin.
CEYHAN TORLAK
Ayşen Talay
Acılı annenin vedası ise herkesi ağlattı: Melis artık cennetinde. Evlat acısı çok derin bir acıymış. Rabbim kimseye vermesin.
CEYHAN TORLAK