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    • 13.05.2020 15:37
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    • 13.05.2020 15:40
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    'da alarm! Öksürerek dolaşınca mahalleyi karıştırdı

    'da öksürerek gezen 42 yaşındaki kadın panik yarattı. olduğundan şüphelenilen kadın, esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenirken, ekiplere zor anlar yaşattı.

    Konya'da alarm! Öksürerek dolaşınca mahalleyi karıştırdı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, 'Covid-19' testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



    Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.
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