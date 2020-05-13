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    • Yaşam
    • 14.05.2020 00:23
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    • 14.05.2020 00:23
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    'da dehşeti! 3 Yaralı

    'da tüfekle dehşet saçtılar. Sokakta yürüyen 4 kişiye bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

    Pompalı tüfekle dehşet saçtı!

    'in ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye bir otomobilin içerisinden tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Caddesi 6753/21 Sokak'ta meydana geldi.

    Siyah bir aracın içerisinde bulunan kişi veya kişiler, sokakta yürüyen 4 kişiye iddiaya göre, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheli kişi veya kişiler araçla olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis ekiplerinin yaralıları görmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yardım isteyen kadın ihbarına giden ekiplerce görülen silahlı saldırıda ihbar üzerine bölgeye 3 ambulans sevk edildi.

    Ekiplerce, olay yerinde yapılan incelemede 11 adet boş kartuş bulunurken, ambulanslara alınan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.G. ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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