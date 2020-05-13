Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta başında kendisini göstermeye başlayan sıcak hava ilerleyen günlerde etkisini iyice artıracak.

MGM'den yapılan açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' ifadeleri yer aldı.

Cuma günü batıda beklenen hava sıcaklıkları, 35 ila 40 derece arasında değişirken etkili olan sıcak hava hafta sonu da devam edecek.