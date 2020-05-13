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    • 13.05.2020 13:27
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    • 13.05.2020 13:30
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    | den kritik uyarı! Sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak

    den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre hafta başında kendisini göstermeye başlayan ilerleyen günlerde etkisini iyice artıracak. MGM’den yapılan açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' ifadeleri yer aldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta başında kendisini göstermeye başlayan sıcak hava ilerleyen günlerde etkisini iyice artıracak.

    MGM'den yapılan açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' ifadeleri yer aldı.

    Cuma günü batıda beklenen hava sıcaklıkları, 35 ila 40 derece arasında değişirken etkili olan sıcak hava hafta sonu da devam edecek.

    AYDIN 44, ANTALYA 40 DERECE
    Cumartesi günü, Aydın'da beklenen hava sıcaklığı 44 derece olurken, Muğla ve Antalya 40 dereceleri bulacak.

    İSTANBUL HAVA DURUMU
    Cumartesi günü 35 derece olması beklenen sıcaklıkları pazar günü İstanbul'da 33 derece civarında olacak.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Yurdun kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu 26

    İstanbul: Az bulutlu 23 (Gün içerisinde lodos sert esecek)

    İzmir: Az bulutlu ve açık 34


    Adana: Az bulutlu ve açık 29

    Antalya: Az bulutlu ve açık 25

    Samsun: Parçalı bulutlu 21



    Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

    Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak
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