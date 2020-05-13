Günlük burç yorumları – 13 Mayıs 2020 Çarşamba

KOÇ: İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır.
Şu sıralar mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.
BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önemsiz.
İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız.
Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız.
ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmalar olabilir. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.
BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız.
Zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.
TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.
Bugün, partnerinizle önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.
AKREP: Orijinal dostluklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu kişilik sergileyeceksiniz. Ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.
YAY: Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz.. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.
OĞLAK: Sosyal yaşamınızda ilginç olaylar gelişecek ve önemli kişilerle birarada olacaksınız.
Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, ayni düşünce noktasında buluşacak ve kenetleneceksiniz.
KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin. Bazen takıntı derecesinde davranışlar içine giriyorsunuz.
BALIK: Bugün çevrenizdeki kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.
Yaşam kalitenizi artırmak için gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor.