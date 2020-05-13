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    • 13.05.2020 10:38
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    Günlük burç yorumları – 13 Mayıs 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 13 Mayıs 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    KOÇ: İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır.
    Şu sıralar mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.



    BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önemsiz.

    İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız.
    Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.



    YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız.



    ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmalar olabilir. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.



    BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız.
    Zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.



    TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.
    Bugün, partnerinizle önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.



    AKREP: Orijinal dostluklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu kişilik sergileyeceksiniz. Ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.

    YAY: Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz.. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.



    OĞLAK: Sosyal yaşamınızda ilginç olaylar gelişecek ve önemli kişilerle birarada olacaksınız.
    Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, ayni düşünce noktasında buluşacak ve kenetleneceksiniz.



    KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin. Bazen takıntı derecesinde davranışlar içine giriyorsunuz.



    BALIK: Bugün çevrenizdeki kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.
    Yaşam kalitenizi artırmak için gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor.
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