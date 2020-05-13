2020 zekat ne kadar? Zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat kimlere verilir?

Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 zekat ne kadar? Zekat kimlere verilir? Diyanet'in yeni Zekatmatik uygulaması ile ne kadar zekat verebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor. Böylelikle ne kadar zekat ödeyebileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. İşte, zekat hesaplama yöntemi!

ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu.

Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor.