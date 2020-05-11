Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.05.2020 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2020 17:10
    ABONE OL

    'ta nesli tükenmekte olan bir Vaşak görüntülendi

    Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde olan Vaşak, 'ın Yıldızeli ilçesinde görüldü. Aile ve nde görevli olan memur 'ın kameralarına yansıyan görüntüler görenleri şaşırttı. Yaralı olduğunu düşündüğü için yardım amaçlı yanına gittiğini söyeleyen Yıldız "Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde kaçmaya başladı." dedi

    'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

    Aile ve nde görevli memur , hafta sonu anne ve babasının yaşadığı Yıldızeli ilçesine bağlı Kiremitli köyüne gitti.

    Yıldız, traktörle gezindiği sırada ağaçların arasında bir hayvan olduğunu fark etti.

    Hayvanın vaşak olduğunu anlayan Yıldız, cep telefonuyla kaydetti.

    Görüntülerde Yıldız'ın, vaşağı "pisi pisi" diye çağırması dikkati çekti.

    BİZDEN KAÇMADI
    Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde kaçmaya başladı." dedi.

    Köylerinde daha önce de ağabeyinin vaşak gördüğünü belirten Yıldız, "Ağabeyim görmüş fakat kayıt altına almamıştı. Bu da bize nasip oldu." diye konuştu.

    Haberler Yaşam Sivas'ta nesli tükenmekte olan bir Vaşak görüntülendi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri