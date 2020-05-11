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    • 11.05.2020 09:31
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    Günlük burç yorumları – 11 Mayıs 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Mayıs 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Hafta başında burçları neler bekliyor?

    KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



    BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli düşünmelisiniz.



    İKİZLER: Özgün davranışlar sergilerken, hiçkimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.



    YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
    Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.



    ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.



    BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.



    TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
    Dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.



    AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.



    YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.
    Ortaklarınızla veya birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alacaksınız. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



    OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.
    Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



    KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
    Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor



    BALIK: Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
    Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
    Biraz daha dikkatli olmalısınız.
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