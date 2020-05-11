19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Salı gününe denk geldiği için hafta sonuyla birleştirilerek 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını internet üzerinden çok fazla araştırıyor. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ile ilgili gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki sokağa çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler?
19 MAYIS'TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAPILACAK MI?
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.
Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER
– Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.
– Evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri
– İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri
– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri
– Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
– Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.