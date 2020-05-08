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    • Yaşam
    • 08.05.2020 Gazete
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    Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya dava açıldı

    İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı, 3 milyar dolarlık servet bıraktı. İkinci eş Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya, Tat Towers’ın giderlerine katılmadıkları iddiasıyla dava açıldı.

    Tatları kaçtı
    3 milyar dolarlık servet bırakan merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşi ile ikinci eşi ve çocukları arasında yaşanan miras kavgası bitmiyor. İkinci eş Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı'ya, boş duran Tat Towers'ın giderlerine katılmadıkları iddiasıyla belirsiz alacak davası açıldı.



    Nurten Tatlıcı

    TAHSİLİNİ İSTİYORUZ
    Tat Towers'ın büyük bir çoğunluğunun terekeye dâhil olduğunu belirten davacı Ahmet Tatlıcı, "Davalıların umursamazlıkları yüzünden terekeye 10 yıldır verilen zararın davalılardan tahsilini istiyoruz" dedi.


    Uğur Tatlıcı

    Tat Towers'ın yıllardır kiraya verilemediğini, terekenin ve diğer mirasçıların 10 yılda 300 milyon dolar zarar ettiğini iddia eden Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı davanın reddini istedi.


    Mehmet Tatlıcı


    Mehmet Salih Tatlıcı

    ALİ OKTAY

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