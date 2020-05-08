Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya dava açıldı

milyar dolarlık servet bırakan merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşi ile ikinci eşi ve çocukları arasında yaşanan miras kavgası bitmiyor. İkinci eş Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı'ya, boş duran Tat Towers'ın giderlerine katılmadıkları iddiasıyla belirsiz alacak davası açıldı.Nurten TatlıcıTat Towers'ın büyük bir çoğunluğunun terekeye dâhil olduğunu belirten davacı Ahmet Tatlıcı, "Davalıların umursamazlıkları yüzünden terekeye 10 yıldır verilen zararın davalılardan tahsilini istiyoruz" dedi.Uğur TatlıcıTat Towers'ın yıllardır kiraya verilemediğini, terekenin ve diğer mirasçıların 10 yılda 300 milyon dolar zarar ettiğini iddia eden Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı davanın reddini istedi.Mehmet TatlıcıMehmet Salih Tatlıcı