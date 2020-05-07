ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Savcının incelemesinin ardından Dumlupınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Vücudunda kesici delici alet ya da darp izi bulunmayan Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Dumlupınar'ın evinin ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada olduğu öğrenildi.