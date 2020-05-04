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    • 04.05.2020 09:03
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    • 04.05.2020 09:03
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    'de şüpheli ölüm! Polis harekete geçti

    Karşıyaka'da sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Polis ölüm olayının yaşandığı evde inceleme başlatırken, ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir'de şüpheli ölüm! Polis harekete geçti

    'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Ozan Sezer'i (35), o sırada evde bulunan bir yakını hareketsiz yatarken buldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis, Sezer'in ölü bulunduğu evde inceleme başlattı.

    Sezer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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