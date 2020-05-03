



Tarihler 11 Mart 2018'i gösterdiğinde, İran'da korkunç bir kaza yaşandı. Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturmadan önce 7 arkadaşıyla Dubai'de kutlama yaptı. Ancak dönüşte jet İran'da yere çakıldı. Hiç kimse kurtulamadı.