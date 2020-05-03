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    • Yaşam
    • 03.05.2020 Gazete
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    'ın hayatını kaybettiği jet sının tamamlanan nihai raporu ortaya çıktı

    'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet sının tamamlanan nihai raporu ortaya çıktı. Tarihler 2018'i gösterdiğinde Birleşik Arap Emirliklerinden İstanbul gelmek üzere havalanan ve ikinci pilot 'in kokpitinde yer aldığı iş jeti İran'da düşmüş, kazada ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.



    Tarihler     11 Mart 2018'i gösterdiğinde, İran'da korkunç bir kaza yaşandı. Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturmadan önce 7 arkadaşıyla Dubai'de kutlama yaptı. Ancak dönüşte jet İran'da yere çakıldı. Hiç kimse kurtulamadı.



    Kazanın tamamlanan nihai raporu da dün ortaya çıktı.


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    Raporda, "Doğru prosedürler yerine getirilmemiş olup, sürat gösterge arızaları ve çift motor durma kontrol listeleri (checklist) uygulanamamış, doğru kararlar alınamamıştır" ifadeleri kullanıldı.


    Mina Başaran 28 yaşındaydı.
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