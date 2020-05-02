Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı