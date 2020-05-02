Ebru Şallı 'nın oğlu Pars, kanser e yenildi.Gömdük ne varsa içimize. Anlaşılmasın diye çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe.Şallı ile Harun Tan 'ın 10 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Acılı baba, hayatını kaybeden oğlu Pars için duygusal bir mesaj yayınladı. 'Gömdük ne varsa içimize' sözleri ile cümleye başlayan Ebru Şallı'nın eski eşi "Altı mezar üstü bahçe" diyerek bitirdiği paylaşımıyla milyonları ağlattı.







Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe." Öte yandan Şallı ile Tan, evlatlarını sık sık mezarı başında ziyaret ediyor.













