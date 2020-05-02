Trabzon'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor Selin Ünal, Coronavirüs'e yakalandı. Çalıştığı hastanede gördüğü 14 günlük tedavinin ardından iyileşerek, taburcu edildi. Karantina süresini de doldurup yeniden göreve başlayan Selin Ünal, TAKVİM'e yaşadıklarını anlattı ve vatandaşları uyardı:
NEFES DARLIĞI OLDU
Hastanede nöbetteydim. Nefes darlığı şikayetim olunca, test yaptırdım. Test sonucum pozitif geldi. Ateş ve öksürük olmadı. Genç olmam nedeniyle bağışıklık sistemimin güçlü olması bir avantajdı. 7 gün tedavi ve 7 gün kontrol altında hastanede kaldıktan sonra tekrar test yapıldı ve negatif çıkınca taburcu oldum.
Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu evden çıkmamak. Herkesin kurallara uyması ve kendisini izole etmesi gerekiyor. Hastalığa yakalananlar morallerini yüksek tutsun, hastalıktan korkmasın.
EVDEN ÇIKMAYIN
Açıklanan son rakamlar hastalığın iyiye gittiği yönünde. Fakat rehavete kapılıp da sokaklara dökülmememiz lazım. Genç insanlar hastalığı kolay atlatabiliyor fakat, taşıyıcılık durumları da var. Aile fertleri ve yaşlıların atlatması çok kolay olmayabilir.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
NEFES DARLIĞI OLDU
Hastanede nöbetteydim. Nefes darlığı şikayetim olunca, test yaptırdım. Test sonucum pozitif geldi. Ateş ve öksürük olmadı. Genç olmam nedeniyle bağışıklık sistemimin güçlü olması bir avantajdı. 7 gün tedavi ve 7 gün kontrol altında hastanede kaldıktan sonra tekrar test yapıldı ve negatif çıkınca taburcu oldum.
Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu evden çıkmamak. Herkesin kurallara uyması ve kendisini izole etmesi gerekiyor. Hastalığa yakalananlar morallerini yüksek tutsun, hastalıktan korkmasın.
EVDEN ÇIKMAYIN
Açıklanan son rakamlar hastalığın iyiye gittiği yönünde. Fakat rehavete kapılıp da sokaklara dökülmememiz lazım. Genç insanlar hastalığı kolay atlatabiliyor fakat, taşıyıcılık durumları da var. Aile fertleri ve yaşlıların atlatması çok kolay olmayabilir.
ÖZGÜR ÖZDEMİR