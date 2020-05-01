Mersin'de yaşayan Aysel İşlek, 28 Nisan 2020'de Poyraz' isimli 5 aylık köpeğini gezdirmeye çıkardı. Ancak köpeğine, yolun karşısına geçtiği sırada bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre arabanın altında sürüklenen köpek, kurtarılamadı. Sürücü ise kaçtı.

YANINA KALMAMALI

Evladım dediği köpeğine çarpar sürücünün yakalanmasını isteyen genç kız, "Bir insan nasıl bir cana kıyabilir ki. Yanlışlıkla zarar verebilirsin, kaza ile yapılmış olabilir ama insan bir durur, bakar. Şahıs hiç durmadan, hızını kesmeden yoluna devam etti. Bunu yapanın yanına kalmamalı. Bu tür insanlar gereken cezayı alsınlar ki bir daha böyle bir şey yapmaya kimsenin cesareti olmasın" şeklinde konuştu.