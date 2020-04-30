Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin Obuz boyu kaç? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

Survivor'da gönüllüler takımında mücadele veren Yasin Obuz dobra konuşmalarıyla adada en gözde yarışmacılardan biri oldu. Yasin Obuz sadece yarışmada izlenmiyor aynı zamanda gerçek hayatına dair bilgileri de merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor son bölümde neler yaşandı? Masterchef jürilerinin uzaktan bağlantıyla katıldığı ödül yarışmasını hangi takım kazandı? İşte merak edilenler…
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam MasterChef oyununda Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ancak sonuç 2-2 skoruyla berabere bitti. 29 Nisan 2020 tarihli Survivor 61. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Berkan, kadınlarda Aşkım kazandı.
ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu. SMS oylaması sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllüler takımından ise Cemal Can ve Barış en çok SMS'i alan yarışmacılar oldu. Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Adahan oldu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. SMS oylaması sonrası en az oyu alan Gizem Survivor'dan elendi. Gizem Birdan Survivor'a veda etti.