Irrfan Khan kimdir? Dünyaca ünlü sanatçı Irrfan Khan neden öldü?

IRRFAN KHAN NEDEN ÖLDÜ?

Irrfan Khan, 2018'de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra'da tedavi görmüştü. Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan'a tüm dünyadaki hayranları destek vermişti. Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde son nefesini verdi.



IRRFAN KHAN KİMDİR?



1967 yılında Rajasthan'da dünyaya geldi. 1984 yılında oyunculuk eğitimi almak için Yeni Delhi'deki Ulusal Drama Okulu'na kaydoldu.

30 ylı aşkın süredir filmlerde rol alan Irrfan Khan, kariyeri boyunca 50'den fazla yapıtta boy gösterdi. Film eleştirmenleri tarafında Hint sinemasının en iyi aktörlerinden biri olarak görülen Irrfan Khan, pek çok ödüle de layık görülmüştü.

Ünlü aktör ilk çıkışını 1988'de "Salaam Bombay!" filmi ile yaptı. Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.



Müslüman bir ailede dünyaya gelen Irrfan Khan, gençlik yıllarında kriket sporu ile de ilgilenmişti. 1995 yılında Sutapa Sikdar ile evlenen Irrfan Khan'ın bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.