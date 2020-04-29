Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
30 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
1 MAYIS 2020 CUMA HAVA DURUMU
2 MAYIS 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU
3 MAYIS 2020 PAZAR HAVA DURUMU