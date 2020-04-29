İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle, ölüm yıldönümünde annesinin Antalya'daki mezarına gidemedi. Annesinin mezarını görüp dua etmek Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı.
Gözyaşlarını tutamayan Hanife Kaya, annesi Ayşe Kaya için bir süre dua etti. Hanife Kaya, "Her yıl annemin ölüm yıldönümünde mezarı başında olurdum. Bu yıl Coronavirüs nedeniyle gidemedim. Yardım istedim, beni kırmadılar. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete gideceğim" dedi. Ayşe Kaya'nın mezarına çiçek bırakan Gül Ekici de çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Gözyaşlarını tutamayan Hanife Kaya, annesi Ayşe Kaya için bir süre dua etti. Hanife Kaya, "Her yıl annemin ölüm yıldönümünde mezarı başında olurdum. Bu yıl Coronavirüs nedeniyle gidemedim. Yardım istedim, beni kırmadılar. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete gideceğim" dedi. Ayşe Kaya'nın mezarına çiçek bırakan Gül Ekici de çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.