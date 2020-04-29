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    • Yaşam
    • 29.04.2020 Gazete
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    'da ölüm yıl dönümünde görüntülü telefondan mezarını gördüğü annesine dua etti

    'de yaşayan , seyahat kısıtlaması nedeniyle, annesinin 'daki mezarına gidemedi. Annesinin mezarını görüp dua etmek 'nden yardım istedi. Belediye çalışanlarından , 'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Gözyaşlarını tutamayan Hanife Kaya, annesi için bir süre dua etti.

    Görüntülü dua
    İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle, annesinin 'daki mezarına gidemedi. Annesinin mezarını görüp dua etmek Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanlarından Gül Ekici, 'na giderek 'yı görüntülü aradı.



    Gözyaşlarını tutamayan Hanife Kaya, annesi için bir süre dua etti. Hanife Kaya, "Her yıl annemin ölüm yıldönümünde mezarı başında olurdum. Bu yıl Coronavirüs nedeniyle gidemedim. Yardım istedim, beni kırmadılar. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete gideceğim" dedi. Ayşe Kaya'nın mezarına çiçek bırakan de çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.
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