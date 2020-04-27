Lut kavmi nedir? Lut kavmi ile ilgili ayetler nelerdir? Lut kavmi neden helak oldu?

Lut kavmi nedir? Lut kavmi neden helak oldu? Lut kavmi ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından Lut kavmi gündem konusu oldu. Lut Kavmi, İslam inancına göre MÖ 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş bir topluluktur. Bu kavmin helak olması ile ilgili ayetler Kuran-ı Kerim'de de yer almaktadır. İşte, Lut kavmi hakkında merak edilenler…

LUT KAVMİ NEDİR?

Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin, Eski Ahit'te adı geçen "Sodom" olduğu kesinlik kazanmıştır.

Kur'an'a göre de yasak olan aile içi-akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş, "sapkınlık" olarak nitelendirilerek kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti. Kavim içerisinde tecavüz ve fuhuş normal hale gelmişti. Lut peygamberin gönderildiği kavmin erkekleri, şehre ziyarete gelen tüm erkeklere cinsel tecavüz etmekteydi ve de herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüz etmekteydi. Erkekler eşleri dışındakilerle de cinsel ilişki yaşıyordu. Kur'ân'a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah, Lût peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi, Lût peygamberi umursamamıştır.

Allah, kavime tecavüz olaylarını sona erdirmek için erkek kılığında melekler göndermiştir, . Bu olaydan sonra Allah; Lût peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helâk olacağını bildirmiştir ve neticede Lut peygamberin eşi de Lût kavmiyle yok olmuştur.