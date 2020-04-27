Laleler yalnız kaldı!

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lale bahçesinin güzelliğine, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçiler tanıklık edemeyecek. Atlas Lale Yönetim Kurulu Başkanı Latif Ateş, "Tarlalardaki lalelerimizin yarısı çiçek açtı. Yaklaşık 1 hafta sonra tamamı çiçek açar. Yalnız bu yıl Coronavirüs'ten dolayı ziyaretçi kabul etmeyeceğiz" dedi. Köyün tarla sayesinde kentin en çok bilinen yerlerinden biri haline geldiğini anlatan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da "Her yıl fotoğraf tutkunları, öğrenciler, gelindamatlar akın ediyordu. Üreticilerimiz bu yıl ziyaretçi kabul etmeyeceğini açıkladı. Doğrusu da bu" diye konuştu.