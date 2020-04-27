Kars'ta Çarlık Rusyası döneminde de kullanılan ve Josef Stalin'in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev'in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.
Mahalle sakinleri, "Esrarcılar, eroinciler, tinerciler hep burada, hırsızlık başını almış gidiyor. Çatıları, demir kapıları, pencereleri, rögar kapağına kadar götürdüler" diye konuştu.
Sergey Alliluyev
Josef Stalin
Mahalle sakinleri, "Esrarcılar, eroinciler, tinerciler hep burada, hırsızlık başını almış gidiyor. Çatıları, demir kapıları, pencereleri, rögar kapağına kadar götürdüler" diye konuştu.
Sergey Alliluyev
Josef Stalin