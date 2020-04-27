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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    'ta döneminde de kullanılan cezaevi harabeye döndü

    'ta döneminde de kullanılan ve 'in yakın arkadaşı ve kayınpederi 'in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü

    Harabeye döndü
    Kars'ta döneminde de kullanılan ve 'in yakın arkadaşı ve kayınpederi 'in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.

    Mahalle sakinleri, "Esrarcılar, eroinciler, tinerciler hep burada, hırsızlık başını almış gidiyor. Çatıları, demir kapıları, pencereleri, rögar kapağına kadar götürdüler" diye konuştu.


    Sergey Alliluyev



    Josef Stalin
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