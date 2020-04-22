Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İki yaşındaki ikiz kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, 4. kattaki evlerinin açık penceresinde oyun oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra ikisi de dengesini kaybedip yere çakıldı.



Acılı anneyi (ortada) yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Gürültüyü duyan komşular camlara ve balkonlara çıktı. Yerde kanlar için yatan kardeşleri gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri Ravza'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Apar topar hastaneye kaldırılan Rümeysa ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.