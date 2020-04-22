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    • Yaşam
    • 22.04.2020 Gazete
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    'da acı olay! kardeşler 4. kattan düştü...

    'nın  ilçesinde kardeşler Rümeysa ve , açık bırakılan pencerede oyun oynadı. Ancak ikisi de dengesini kaybedip, 4. kattan yere çakıldı

    İkiz acı!

    Şanlıurfa'nın ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İki yaşındaki kardeşler Ravza ve , 4. kattaki evlerinin açık penceresinde oyun oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra ikisi de dengesini kaybedip yere çakıldı.


    Acılı anneyi (ortada) yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    Gürültüyü duyan komşular camlara ve balkonlara çıktı. Yerde kanlar için yatan kardeşleri gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri Ravza'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Apar topar hastaneye kaldırılan Rümeysa ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da acı olay! İkiz kardeşler 4. kattan düştü...
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