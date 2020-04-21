SMS ile fitre nasıl verilir? 2020 fitre kaç lira? Fitre ne kadar oldu? 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, fitre vermek isteyen vatandaşlar Diyanet'in açıkladığı fitre miktarını merak ediyor. Fitre kaç lira sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; faturalı ve faturasız tüm hatlardan SMS ile fitre bağışı yapılabileceğini duyurdu. Peki, SMS ile fitre nasıl verilir? İşte, fitre ne kadar sorusunun yanıtı…

DİYANET'TEN AÇIKLAMA!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabileceğini duyurdu. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL olacak.

Erbaş, "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir." ifadelerini kullandı.