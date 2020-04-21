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    • Yaşam
    • 21.04.2020 Gazete
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    Sagopa ile başladı cezayla bitti!

    21 yaşındaki Oğuzhan Y. babasının otomobiliyle 'ne gitti. Ünlü rapçi 'in bir şarkısını son ses açıp cep telefonuyla video çekti. Polis ekipleri gence, "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe" , "Çevreye rahatsızlık verme", "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" cezası yazdı.

    Sagopa ile başladı cezayla bitti!
    Genç adamın müzik keyfi yarıda kaldı. Olay dün Taksim'de yaşandı. 21 yaşındaki Oğuzhan Y. babasının otomobiliyle 'ne gitti. Ünlü rapçi 'in bir şarkısını son ses açıp cep telefonuyla video çekti. Polis ekipleri gence, "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe" , "Çevreye rahatsızlık verme", "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" cezası yazdı. Oğuzhan Y. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim" diye konuştu.

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