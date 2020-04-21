Sagopa ile başladı cezayla bitti!

Genç adamın müzik keyfi yarıda kaldı. Olay dün İstanbul Taksim'de yaşandı. 21 yaşındaki Oğuzhan Y. babasının otomobiliyle İstiklal Caddesi'ne gitti. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in bir şarkısını son ses açıp cep telefonuyla video çekti. Polis ekipleri gence, "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe" , "Çevreye rahatsızlık verme", "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" cezası yazdı. Oğuzhan Y. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim" diye konuştu.