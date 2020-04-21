canınıtehlikeyeatan baba yakayı eleverdi. Akılalmaz olayönceki gün İstanbul Esenyurt 'da meydanageldi. Coronavirüsile mücadelekapsamında 20 yaşve altı vatandaşlarınsokağa çıkmasıyasaklandı.

M.A, canısıkıldığı gerekçesiyle4 yaşındaki oğlunudışarıya çıkarttı.Bir de akülüarabaya bindirdi.İple otomobilinebağlayarak çekmeyebaşladı. O anlar ceptelefonu kamerasınayansıdı. Şüpheligözaltına alındı.Ehliyetine el konulanbabaya 3 bin 460lira idari para cezasıkesildi.M.A, "Kara, deniz,hava veya demiryoluulaşım araçlarınıkişilerin hayat, sağlıkveya mal varlığıaçısından tehlikeliolabilecek şekildesevk ve idare edenkişi, 3 aydan 2 yılakadar hapis cezasıile cezalandırılır"maddesinden adliişlem yapılmak üzereadliyeye sevk edildi.Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Baba M. A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesildi.