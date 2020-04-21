Oğlunun canını tehlikeye atan baba yakayı ele verdi. Akılalmaz olay önceki gün İstanbul Esenyurt'da meydana geldi. Coronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.
M.A, canı sıkıldığı gerekçesiyle 4 yaşındaki oğlunu dışarıya çıkarttı. Bir de akülü arabaya bindirdi. İple otomobiline bağlayarak çekmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan babaya 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi. M.A, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Baba M. A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
M.A, canı sıkıldığı gerekçesiyle 4 yaşındaki oğlunu dışarıya çıkarttı. Bir de akülü arabaya bindirdi. İple otomobiline bağlayarak çekmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan babaya 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi. M.A, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Baba M. A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesildi.