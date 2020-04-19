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    • Yaşam
    • 19.04.2020 Gazete
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    Bakırköy'de kurye vahşeti! 8 lira için işledi...

    'da 79 yaşındaki , marketi arayıp sipariş verdi. Eve gelen kurye ile para üstü yüzünden kavga etti. Ayakkabı ipiyle boğularak katledildi.

    Kurye vahşeti!
    İstanbul Bakırköy'de dün tüyler ürpertici bir işlendi. Salgını nedeniyle sokağa çıkamayan (79), ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, önceki alışverişten kalan 8 lirayı da istedi. Ahmetoğlu ise parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sona cep telefonunu alarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı tutuklandı.



    Recep Y.
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