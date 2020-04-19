İstanbul Bakırköy'de dün tüyler ürpertici bir cinayet işlendi. Salgını nedeniyle sokağa çıkamayan Meral Ahmetoğlu (79), ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, önceki alışverişten kalan 8 lirayı da istedi. Ahmetoğlu ise parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sona cep telefonunu alarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı tutuklandı.
Recep Y.
Recep Y.