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    • 19.04.2020 08:20
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    | den son dakika tahmini: O illeri saat vererek uyardı | 19 Nisan 2020

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde 19 Nisan 2020 Pazar günü hava durumunun yurdun doğu illerinde yağışlı olacağı bilgisi verildi. Özellikle yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttıracağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

    Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nu doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ADANA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    ANKARA °C, 22°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    19 NİSAN 2020 PAZAR HAVA DURUMU

    20 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

    21 NİSAN 2020 SALI HAVA DURUMU

    22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU



    23 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika tahmini: O illeri saat vererek uyardı | 19 Nisan 2020
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